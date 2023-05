Investito e ucciso mentre andava alla festa della Maturità con i compagni di classe: così Kevin Murataj è morto a 19 anni

Incidente a Lignano Sabbiadoro. Il ragazzo, originario di Foggia ma residente a Latisana, aveva trascorso la serata in pizzeria con gli amici dell’Istituto Mattei e stava andando in una discoteca per partecipare alla festa organizzata per i maturandi » continua a leggere su REPUBBLICA.IT ADVERTISEMENT