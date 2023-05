Pronti per partire per un viaggio con gli amici quest’estate? Non c’è niente di più divertente che organizzare le vacanze estive con gli amici di sempre, quelli che ti fanno morire dal ridere nel bar sotto casa, nel silenzio del cinema e nelle situazioni più inopportune: questo è il modo migliore per rendere l’estate indimenticabile e riempire gli album di ricordi dal valore inestimabile.

Ma dove andare? Ecco alcune idee per un viaggio estivo con gli amici.

Isola d’Elba

Forse la più famosa di tutto l’arcipelago toscano, di certo la più indicata per i giovani in cerca di divertimento: si tratta dell’Isola d’Elba, che sa come regalare nottate indimenticabili all’insegna della musica e della buona compagnia. Non manca infatti la movida, soprattutto sulla costa sud orientale dell’isola dove si trova la grande Spiaggia di Cavoli, spesso e volentieri teatro di feste, eventi e movimentati dj set. Qui tu e i tuoi amici potrete scatenarvi a ritmo delle hit estive del momento e conoscere tantissime altre persone che, proprio come voi, non cercano altro che spensieratezza.

L’Isola d’Elba è anche estremamente bella a livello naturalistico, e perfetta per dividere la propria vacanza tra mare, escursioni e vita notturna. Con un po’ di attenzione si riesce anche a risparmiare tantissimo, per esempio sfruttando il comparatore online per verificare i prezzi dei biglietti dei traghetti delle diverse compagnie di navigazione potrai trovare le tariffe più convenienti e le date migliori per partire.







ADVERTISEMENT

Non perdere l’occasione di vivere un’estate da urlo con i tuoi amici all’Isola d’Elba: il consiglio è quello di alloggiare nella zona di Portoferraio, che è sicuramente quella più vivace e viva dell’isola, con due discoteche raggiungibili a piedi e innumerevoli bar e locali dove bere, mangiare e fare aperitivo. Oltre alla già detta Spiaggia di Cavoli, poi, imperdibili anche la bianchissima Spiaggia di Sansone e la baia di Laconella, incontaminata e suggestiva.

Pago, Croazia

Un altro posto in cui la movida è la parola d’ordine per l’estate è la Croazia, che attira ogni anno tantissimo turismo giovanile anche (e soprattutto) per i suoi bassi costi: qui la vita, infatti, costa decisamente meno che in Italia, ed è quindi la meta ideale per una vacanza estiva economica ma comunque di qualità.

In particolare, se è il divertimento più sfrenato quello che state cercando, allora dovrete raggiungere l’isola di Pago, il centro croato della vita notturna: si trova nel mar Adriatico, di fronte alla costa della Dalmazia nord occidentale, ed è anche conosciuta tra i giovani come la Ibiza croata.

È la spiaggia di Zrće il cuore pulsante della movida di Pago, dove partecipare ad un evento dietro l’altro ed entrare in alcuni dei club più esclusivi, dove vengono organizzate feste e after-party sin dal primo pomeriggio, e per tutta la notte.

La spiaggia è anche parte di una riserva naturale, quindi oltre alla musica e agli ombrelloni di paglia, aspettati anche un mare cristallino e una lunga distesa di sabbia chiara e ciottoli.