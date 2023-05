Share on Twitter

Giunti al quinto giorno di impegno faticoso ma gratificante, come ci riferisce il presidente della Prociv Krimisa, insieme agli altri soci volontari della Prociv Arci di Isola Capo Rizzuto e Petilia Policastro, i volontari toccano con mano il disastro dell’Emila Romagna, ma si dicono si stanchi, ma molto orgogliosi di fare parte di migliaia di volontari civili e colleghi di protezione civile provenienti da tutta Italia. Un’esperienza che sta arricchendo il loro personale bagaglio di tecnica e pronto intervento, ma anche umano e sociale, come ci dichiara sempre Salvatore De Bertolo che in questa missione di aiuto è accompagnato da Maria Caterina Liotti e Carmine Blefari.