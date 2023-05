Chiara Francini: «Le mie parole sui sinistri? Accuso chi si finge ciò che non è. I miei progetti in Rai non sono cambiati»

L'attrice dopo le parole del suo libro: «Non mi sarei mai aspettata tanto clamore. È solo un'autobiografia. Ho visto tanti benestanti fingersi poveri o dimessi per conquistarsi un riconoscimento sociale e culturale. Perché sei qualcuno solo se dici di essere di sinistra»