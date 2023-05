Share on Twitter

La cerimonia di premiazione si è tenuta il 29 maggio presso l’Auditorium della Scuola Secondaria di Primo Grado “Don Bosco”. Il concorso è stato dedicato al ricordo del Dirigente Giuseppe Barberio, scomparso prematuramente. L’opera di Eleonora, caratterizzata dalla sua profonda sensibilità, ha conquistato la giuria e si è distinta per la bellezza e l’emozione della sua poesia in lingua italiana.

Il concorso è stato ideato per onorare la memoria del Dirigente Giuseppe Barberio, una figura amata e rispettata che ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo dell’istruzione e della poesia. L’iniziativa si è proposta di promuovere l’arte della poesia tra gli studenti, offrendo loro l’opportunità di esprimere le proprie emozioni e riflessioni attraverso la scrittura.

Eleonora Mingrone ha conquistato il cuore della giuria del Concorso con una poesia straordinaria che racconta una storia di dolore e speranza. La sua opera, premiata con il primo posto, ha affrontato il tema tragico di un naufragio nel mare, in cui bambini, donne e uomini hanno perso la vita cercando una speranza in un luogo migliore.







La poesia di Eleonora trasmette un senso di profonda empatia per la sofferenza di coloro che cercano una via di fuga e si trovano ad affrontare il pericolo e la disperazione in mare aperto. L’autrice dipinge un quadro di tristezza e tragedia, ma allo stesso tempo lascia intravedere un barlume di speranza e umanità.

Il Concorso Giuseppe Barberio ha offerto uno spazio importante per valorizzare il talento artistico e per promuovere la consapevolezza delle problematiche sociali più urgenti.