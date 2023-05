Share on Twitter

Con la vittoria per 3-0 di mercoledì 24 Maggio ai danni della Blu Foxes Sicma Volley si conclude il campionato di Under 16 Femminile, chiudendo da imbattuta il girone 3°- 4° – 5° posto. Un bellissimo percorso per le Under16 che sono cresciute tantissimo nel corso della stagione, frutto di un allenamento costante e programmato.

Mentre martedì 23 Maggio le piccolissime atlete dell’S1 hanno conquistato il loro primo trofeo, arrivando terze alle finali Territoriali che si sono svolte a Nicotera.

Dopo essersi qualificate prime nella Provincia di Crotone, sono state inserite nel girone A con la Pallavolo Stella Azzurra e la Lory Volley Pizzo.







Acquisiti i tre punti contro la Pallavolo Stella Azzurra, le ragazze si sono giocate il primo posto del girone A contro la Lory Volley Pizzo (poi vincitrice del torneo). Visibilmente emozionate e frastornate dal lungo viaggio partono un po’ in sordina consentendo al Pizzo di acquisire 4 punti di vantaggio 10-6. Inutili gli sforzi di Pugliese e Pipita, il primo set va alle avversarie abbastanza agevolmente. La partita è molto più equilibrata nei successivi set dove Stara Elisa e Pipita Sofia ribattono colpo su colpo gli attacchi avversari. Nonostante l’impegno le ragazze alla fine si devono arrendere alle avversarie per 2-1.

Nella finale 3° – 4° posto la Volley Cirò Marina ha poi affrontato la Volley Girifalco in un mach apparentemente più agevole, infatti l’ottima prestazione di squadra consente alle ragazze dei coach Malena e Stara di chiudere il primo set sul 15-3. Si assiste così ad un calo di concentrazione che consente alla Volley Girifalco di vincere il secondo set con il punteggio di 13-15. Richiamate ad una maggiore concentrazione le piccole del Volley Cirò Marina partono subito forti nel match decisivo e chiudono set ed incontro con il punteggio di 15-8.

Risultato super meritato per queste ragazze che con tanta passione e dedizione negli allenamenti, hanno ottenuto il loro primo trofeo sperando che sia di auspicio per il futuro.

Grande soddisfazione per i due allenatori che con la dovuta organizzazione e un’attenta programmazione hanno saputo guidare le giovani atlete alla vittoria. Arrivare terze su 25 squadre, contro società ben più blasonate riempie ancora di orgoglio confermando che il lavoro intrapreso dai due coach inizia a dare i suoi frutti.

Mister Malena a fine gara ha tenuto a sottolineare che questa è la vittoria di tutto il gruppo mini volley composto da 21 bimbe eccezionali e che tutte avrebbero meritato di partecipare. Purtroppo il regolamento non consente a più di una squadra, della stessa società, di qualificarsi alle finali territoriali. Infatti nella fase provinciale erano presenti ben quattro squadre per consentire e dare l’opportunità a tutte le ragazze di giocare, fattore molto importante ma a volte non scontata

Il presidente Dima, soddisfatto del lavoro svolto, ha esortato tutte le piccole atlete a continuare a divertirsi in questo splendido sport e a seguire i consigli degli allenatori per la parte tecnica e gli insegnamenti di regole e valori fondamentali per lo sport e la vita all’interno della società.

La stagione della Volley Cirò Marina ancora non si è conclusa, infatti domenica 28 Maggio, i ragazzi della Prima Divisione Maschile saranno impegnati a Decollatura nella semifinale di andata dei play-off promozione.