Gli studenti dell’Istituto comprensivo Filottete di Cirò Marina si sono distinti anche quest’anno nella Gara dei Giochi Matematici d’Autunno, promossa dall’Università Bocconi e dal centro PRISTEM. Questo concorso, che ha preso il via nel 2001, coinvolge scuole, insegnanti e studenti di tutte le scuole italiane, offrendo loro l’opportunità di avvicinarsi alla matematica in modo diverso.

La prof.ssa Baldassarre Tommasina è stata la referente dell’Istituto comprensivo Filottete per questa importante competizione. Attraverso i Giochi Matematici Bocconi, la scuola mira a stimolare gli studenti nello sviluppo di capacità logiche e ad incoraggiare un sano confronto con sé stessi e con gli altri, creando un clima di competizione salutare nell’ambito della matematica. La partecipazione a questi giochi permette di andare oltre il semplice calcolo e le formule, proponendo attività coinvolgenti e motivanti.

Il concorso prevede diverse categorie, adattate alle difficoltà e alla durata in base alle classi frequentate dagli studenti. La categoria CE è dedicata agli allievi di quarta e quinta elementare, la categoria C1 agli studenti della prima e seconda media, la categoria C2 agli studenti della terza media e della prima superiore, la categoria L1 agli studenti della seconda, terza e quarta superiore, mentre la categoria L2 è riservata agli studenti dell’ultimo anno di scuola superiore.

Gli studenti dell’Istituto comprensivo Filottete sono stati premiati nell’Auditorium della Scuola Secondaria “Don Bosco” sotto la guida del Dirigente Scolastico, la Prof.ssa Maria Rosaria Longo. Nella categoria C1, sono stati premiati Marincola Rita Fatima, Carella Francesco Pio e Pipita Sara. Nella categoria C2, i premi sono andati a Balestrieri Francesco, Domanico Antonio Francesco e Restuccia Giuseppe Pio. Tutti loro si sono qualificati per le semifinali nazionali.







Il motto degli studenti è “Logica, intuizione e fantasia”. Questa espressione trasmette immediatamente il concetto che i “Campionati Internazionali di Giochi Matematici” sono competizioni matematiche che non richiedono la conoscenza di teoremi particolarmente complessi o formule troppo difficili. Ciò di cui si ha bisogno, invece, è la capacità di ragionare, un tocco di fantasia e quell’intuizione che fa comprendere che un problema apparentemente difficile è in realtà più semplice di quanto si possa pensare. È fondamentale avere anche una forte voglia di giocare e confrontarsi con sé stessi e con i compagni. I giochi matematici rappresentano un modo appassionante per avvicinarsi alla matematica, approfondendone alcuni aspetti per coloro che già mostrano interesse per questa materia e scoprendola sotto una luce nuova per coloro che finora non hanno trovato la motivazione giusta. Si tratta di problemi con enunciati divertenti e intriganti, che suscitano curiosità e il desiderio di fermarsi un po’ a pensare. Ancora meglio se le soluzioni sorprendono per la loro semplicità ed eleganza.

I “Campionati Internazionali di Giochi Matematici” sono una competizione che quest’anno celebra la sua 30ª edizione. L’evento si articola in quattro fasi, in cui i concorrenti si trovano di fronte ad un certo numero di quesiti da risolvere, di solito tra 8 e 10, entro un limite di tempo prestabilito. La categoria C1 ha un tempo previsto di 60 o 90 minuti, mentre per le altre categorie si prevedono rispettivamente 90 o 120 minuti. Le quattro fasi sono i Quarti di finale, che si svolgeranno online il 4 marzo 2023, le Semifinali che si terranno in diverse sedi l’18 marzo 2023, la Finale nazionale che si svolgerà a Milano, presso l’Università Bocconi, il 13 maggio 2023, e infine la Finalissima internazionale, prevista a Wroclaw, in Polonia, il 25 e 26 agosto 2023.

L’Istituto comprensivo Filottete di Cirò Marina è orgoglioso della partecipazione dei propri studenti a questa prestigiosa competizione matematica. La scuola continuerà a sostenere e incoraggiare gli studenti a coltivare il loro interesse per la matematica e ad affrontare nuove sfide che possano contribuire alla loro crescita personale e accademica.