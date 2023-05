Assolto a Milano il trapper Niko Pandetta: era accusato di aver violato l’avviso orale del questore perché possedeva un telefonino

ADVERTISEMENT Il trapper è stato detenuto per una condanna definitiva per spaccio. Spesso finito al centro delle polemiche per le sue canzoni che inneggiano ai boss » continua a leggere su REPUBBLICA.IT