Si è tenuto a Cirò Marina, presso Palazzo Porti, il convegno dal titolo ‘Tutela del mare e ricchezza di biodiversità: la costa crotonese volano per un nuovo modello di sviluppo”, a cura della delegazione di Ambiente Mare Italia-Ami Cirò Marina, che si è avvalsa della collaborazione del Comune di Cirò Marina e della Provincia di Crotone. L’evento ha rappresentato un’importante occasione per discutere della protezione e valorizzazione dell’ambiente marino e del patrimonio artistico-culturale, obiettivi ai quali Ambiente Mare Italia si dedica quotidianamente.

Il convegno ha visto la partecipazione di autorità locali e scuole cittadine, che hanno dimostrato un ampio interesse per i progetti educativi e ambientali proposti da Ami. Durante l’evento, Enzo Valente, delegato per Cirò Marina e provinciale di Ambiente Mare Italia, ha presentato alcuni dei progetti sviluppati dall’associazione. In particolare, ha illustrato il “European Green Deal Lab”, una piattaforma di formazione a distanza gratuita realizzata in collaborazione con la Rappresentanza in Italia della Commissione europea e con la Fondazione Internazionale Terzo Pilastro.

Valente ha inoltre menzionato il progetto “Italian Cleaning Tour”, che coinvolge anche Cirò Marina, e consiste in una giornata di sensibilizzazione ambientale e di impegno civico, con un focus particolare sui giovani. Durante il convegno è stato presentato anche il “pannello” educativo balneare di Ami, che verrà installato all’ingresso di numerose spiagge italiane in collaborazione con le autorità locali.







Enzo Valente si è dichiarato molto soddisfatto dell’interesse suscitato dai media, inclusi giornali, Raitre e televisioni locali. Ha espresso la sua gratitudine a tutti i giornalisti e in particolare al Direttore di Raitre, Massimo Fedele, per aver dato visibilità a questa importante occasione di confronto tra coloro che amano la terra e il mare, e i rappresentanti delle istituzioni locali e provinciali. Ha ringraziato il Sindaco di Cirò Marina, Sergio Ferrari, che è anche il Presidente della Provincia, per la perfetta collaborazione e l’intesa raggiunta, segno di una grande sensibilità e stima reciproca.

Valente ha esteso i suoi ringraziamenti al Consigliere Provinciale Raffaele Gareri, che da molti anni si impegna per la tutela del mare, e all’Assessore comunale Virginia Marasco, per il suo costante supporto e la stima che si è guadagnata. Ha inoltre ringraziato le scuole, in particolare l’Istituto Comprensivo “Filottete”, l’Istituto Comprensivo “G.T. Casopero” e l’Istituto di Istruzione Superiore “Giuseppe Gangale”, per l’entusiasmo con cui hanno accolto i progetti di Ami.

Infine, Valente ha ringraziato il Gruppo della Protezione Civile di Cirò, gli Assessori comunali di Melissa e Crucoli, e tutti gli ospiti presenti. Ha sottolineato l’importanza del coinvolgimento e dell’impegno di tutti nella protezione dell’ambiente marino. Ha concluso il suo discorso rivolgendo un sentito ringraziamento al Presidente Nazionale di Ami, Alessandro Botti, per averlo coinvolto in questa bellissima avventura che porta il nome di Ambiente Mare Italia.

Ambiente Mare Italia ha recentemente ampliato il proprio raggio d’azione nel Crotonese, designando referenti sul territorio, tra cui Marisa Blefari per Ciro’, Enza Greco per Crucoli, Francesco Gallello per Strongoli e Michela Lionetti per Melissa. Il motto dell’associazione è: “SE LO CONOSCI LO AMI, SE LO AMI LO PROTEGGI’’. Un invito a conoscere, amare e proteggere il mare e l’ambiente per garantire un futuro sostenibile.