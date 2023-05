Questo è il riassunto del weekend appena trascorso dagli Achei Crotone, Navy Seal Bari e Spiders Salento impegnati a rappresentare la All Stars Fidaf in un’amichevole contro il college americano di Ohio Northern University a Roma.

Ospiti a Roma i nostri atleti hanno avuto modo di confrontarsi contro i creatori dello sport che amano, portando a casa non solo la soddisfazione di indossare la Jersey della Nazionale, il Blue team, ma anche di aver potuto ottenere in più occasioni dei consistenti guadagni di campo resi però inutili dalla continuità e consistenza di gioco degli Americani.

L’esito finale è stato di 79-0 che racconta di una partita a senso unico.

Ricordiamo però che questo è il tipo di punteggio con cui i vari team americani hanno sempre vinto in tutti gli altri incontri disputati negli anni con le rappresentative Italiane.

Tuttavia tutti i presenti al campo hanno saputo interpretare con il giusto approccio la prova a cui erano chiamati e la hanno affrontata col sorriso stampato sul volto dal kick-off iniziale fino al fischio di fine partita; gli Italiani ben consapevoli del divario tecnico e gli Americani tributando comunque il loro rispetto verso la passione dei loro avversari .

Di seguito i commenti dei protagonisti:

Francesco Perri LB e Presidente Achei Crotone:

Innanzitutto ci terrei a ringraziare a chi ha reso possibile questa nuova esperienza, poter indossare con orgoglio la maglia Nazionale e vivere questa esperienza unica è stata un’esplosione di emozioni, grazie Federazione, grazie organizzatori, grazie a tutti !

Aver avuto quest’opportunità ripaga i tanti sacrifici che ognuno di noi fa per amore e passione di questo sport gratuitamente , è stato emozionante vedere come in soli due allenamenti tre squadre si siano amalgamate mosse tutte dallo stesso senso di appartenenza e voglia di assaporare ogni azione dai maestri del football !

Consuele Morrone RB Achei Crotone:

Eventi come questi rappresentano la maniera giusta per far crescere tutto il movimento del Football Americano in Italia, oltre ad una crescita personale di ogni atleta ovviamente. Penso che per molti di noi, questa manifestazione abbia descritto la realizzazione di un sogno. Indossare la maglia della tua nazione e rappresentare quei colori ti trasmette emozioni indescrivibili. È stata una giornata di festa, celebrata insieme ai nostri avversari. Oltre a tutto ciò che ha riguardato lo spettacolo della gara in se, mi hanno profondamente colpito le parole del loro Coach:

“Oggi abbiamo realmente capito cosa significa la passione per questo sport. I miei ragazzi danno per scontato molte cose, ho cercato di spiegargli che voi atleti italiani del football americano, nella vita fate altro… Ho detto loro che siete qui spinti solo ed esclusivamente dall’amore per questo sport, passione pura. Ho detto ai miei ragazzi che alla fine di questa bellissima giornata di sport, dovete guidare per ore ed ore per tornare a casa e che domani molti di voi dovranno alzarsi presto per andare a lavorare. COMPLIMENTI e grazie per averci trasmesso queste fantastiche sensazioni, la vostra grande passione per questo sport”.

Parlando della gara in senso stretto, noi abbiamo dato il massimo in campo ma loro sono dei “mostri”. Sono di un altro pianeta, e non parlo solo della loro “terrificante” atleticità, ma parlo proprio della loro elevata velocità di esecuzione in campo. Io e tutti i mieI compagni siamo ugualmente soddisfatti. Per quanto mi riguarda, le parole di quel coach simboleggiano la nostra reale vittoria !

Viva il Football !

Salvatore Persico WR Achei Crotone:

L’opportunità che abbiamo avuto ieri di affrontare un team americano è una cosa che sicuramente ha dato molto a noi ragazzi che viviamo con passione questo sport.

Un’esperienza unica e che ha fatto accavallare milioni di sentimenti per tutti quelli che come me erano presenti.







E poi, l’onore di aver indossato la maglia della nazionale (mi auguro di poterlo rifare con qualche convocazione) , con la quale mi sono portato a casa due catch che hanno fatto guadagnare a noi due primi drive ed un guadagno di 35 yd, beh questo credo sia stato l’onore e la gioia più grande di tutta la mia vita sportiva.

Michele Fumarola HC Team Fidaf All Stars:

“Da Head Coach posso solo dire grazie a chi ha creduto in questa bellissima giornata. Guidare questo team formato da tre squadre con caratteristiche diverse, prepararlo in un allenamento da due ore, avere i complimenti dall’head coach avversario non poteva essere che il coronamento della giornata perfetta. Grazie Achei, grazie Navyseals, grazie Spiders, oggi ha vinto lo sport”

Michele Marvulli QB Navyseals Bari:

“Poter indossare una maglietta dal valore rappresentativo cosi alto è stato un onore per me e i miei compagni. È stata una partita difficile giocata contro ragazzi che vivono questo sport da tutta la vita, un’esperienza che ci ha lasciato tanto, facendo crescere ognuno di noi come giocatore e come persona”

Prete Emanuele Coach Spiders:

“È stato un weekend pieno, pieno di sapere e pieno di nuove conoscenze, pieno di sorrisi e nuovi legami tra Team e atleti che ringraziamo per l’affiatamento, la passione e l’organizzazione mostrata. Quando hai la possibilità di confrontarti con gli Americani, sai di perdere, ma impari. Ringrazio tutti per questa possibilità data ai miei ragazzi, ne usciamo sicuramente cresciuti, sia singolarmente che come Team Spiders. Questo è il football che ci piace!”