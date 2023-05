Share on Twitter

Gino Serra, noto parrucchiere con una lunga carriera alle spalle, fa ritorno a Cirò Marina dopo 30 anni e decide di aprire un nuovo salone di parrucchiere per uomini e donne, offrendo anche servizi di estetica. Il suo ritorno nella sua città natale segna un momento significativo per la comunità locale, che accoglie con entusiasmo il suo talento e la sua esperienza nel settore.

Nato a Cirò Marina, Gino Serra, nel 1967 ha intrapreso il suo percorso professionale frequentando le accademie di acconciature a Milano. È stato proprio nella capitale della moda italiana che ha fatto i primi passi nel mondo della bellezza, consolidando le sue competenze e affinando la sua abilità nell’arte della cura dei capelli. Nel 1979, Gino decide di fare ritorno a Cirò Marina per realizzare il suo sogno di aprire un salone maschile e femminile, offrendo una vasta gamma di servizi di parrucchiere e estetica. Parallelamente all’apertura del suo salone, ha anche inaugurato una scuola di parrucchiera autorizzata dalla regione Calabria, con l’obiettivo di condividere le sue conoscenze con le generazioni future.

Dopo quattordici anni trascorsi a Cirò Marina, Gino decide di tornare a Milano nel 1993, dove apre un negozio di successo nel cuore della città. Durante questo periodo, ha anche insegnato presso varie accademie di acconciature, condividendo la sua passione e il suo talento con gli aspiranti parrucchieri. Inoltre, ha gestito un salone di proprietà, diventando un punto di riferimento per i clienti che desideravano uno stile unico e un servizio di alta qualità.

Tuttavia, l’amore per la sua terra d’origine e il desiderio di riconnettersi con le sue radici hanno spinto Gino a fare un passo coraggioso. Nel luglio del 2022, dopo tre decenni di assenza, Gino Serra decide di ritornare a Cirò Marina e di mettersi ancora una volta in gioco a livello professionale. La decisione di riaprire un salone di parrucchiere per uomini e donne con servizi di estetica è stata accolta con grande entusiasmo dalla comunità locale, che ha accolto calorosamente il suo ritorno.







Il nuovo salone di Gino Serra rappresenta un’opportunità unica per gli abitanti di Cirò Marina di usufruire dei servizi di un professionista rinomato, con una vasta esperienza nel settore della bellezza. Grazie alla sua abilità nel creare tagli di capelli all’avanguardia, alla sua attenzione ai dettagli e alla sua passione per il settore, Gino mira a offrire un’esperienza di cura e benessere completa a tutti i suoi clienti.

Non solo Gino Serra intende offrire servizi di parrucchiere, ma desidera anche creare un ambiente accogliente e rilassante nel suo salone, dove le persone possono prendersi cura di sé stesse e sentirsi rigenerate. Con la sua presenza e la sua esperienza, Gino spera di ispirare giovani talenti locali ad avventurarsi nel mondo dell’acconciatura e dell’estetica, offrendo opportunità di formazione e crescita nella sua nuova scuola di parrucchiera autorizzata.

Il ritorno di Gino Serra a Cirò Marina rappresenta una storia di successo e di impegno verso la propria comunità. La sua dedizione al suo lavoro e la volontà di condividere le sue competenze testimoniano l’amore per il proprio paese d’origine e la passione per la professione di parrucchiere. Ora, Cirò Marina ha l’onore di avere nuovamente Gino Serra tra i suoi abitanti, pronto a donare il suo tocco magico a chiunque cerchi un servizio di bellezza e benessere di alto livello.