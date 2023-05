Scontri per le vie di Budapest: tre feriti. Arrestati 7 tifosi… polacchi

Scontri per le vie di Budapest: tre feriti. Arrestati 7 tifosi… polacchiSi tratterebbe di ultras dello Slask Cracovia, arrivati in Ungheria solo per affrontare i supporter spagnoli, con cui hanno un conto aperto da 10 anni » continua a leggere su GAZZETTA.IT ADVERTISEMENT