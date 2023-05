La comunità di Cinquefrondi è stata colpita da una tragica notizia: il corpo di Denise Galatà, la giovane studentessa di diciannove anni data per dispersa dopo un incidente durante una gita di rafting sul fiume Lao, è stato trovato senza vita dai sommozzatori dei vigili del fuoco. Il ritrovamento è avvenuto a breve distanza dal punto in cui la ragazza era caduta in acqua.

Secondo quanto appreso, il corpo di Denise Galatà si trovava ad alcuni metri di profondità nelle acque del fiume. Gli investigatori ritengono che la giovane, dopo essere finita in acqua a seguito di una collisione tra il gommone su cui si trovava e un’altra imbarcazione che procedeva avanti, non abbia avuto la forza di riemergere e sia morta per annegamento. Le autorità competenti, tra cui i carabinieri della Compagnia di Cassano allo Ionio, su delega della Procura della Repubblica di Castrovillari, stanno avviando ulteriori accertamenti per confermare questa ipotesi.

L’incidente avvenuto durante la gita di rafting pone l’attenzione sulla sicurezza delle attività sportive svolte in ambienti naturali. È importante che le aziende e gli operatori che organizzano tali attività adottino tutte le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza dei partecipanti. Inoltre, è fondamentale che i partecipanti stessi rispettino le regole di sicurezza e siano adeguatamente preparati per affrontare situazioni di emergenza.







ADVERTISEMENT

In seguito a questa tragedia, è auspicabile un’attenta riflessione su come migliorare la sicurezza delle attività sportive all’aria aperta e sui protocolli da seguire in caso di incidenti. La prevenzione e la formazione adeguata possono fare la differenza tra una gita di divertimento e una tragedia come quella che ha colpito Denise Galatà.

La comunità di Cinquefrondi si unisce al dolore della famiglia di Denise in questo momento difficile, offrendo il proprio sostegno e le proprie condoglianze. La giovane studentessa sarà ricordata per la sua energia contagiosa e il suo sorriso luminoso. Che la sua anima possa trovare pace e che questo incidente serva come monito per garantire che tragedie simili non si ripetano in futuro.