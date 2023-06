Share on Twitter

Oggi vogliamo rendere omaggio a un giovane promettente che ha dimostrato un’impareggiabile dedizione alla sua formazione scolastica. Alessio, figlio di Pasquale Martire, si è distinto per i numerosi riconoscimenti ottenuti grazie alla sua eccezionale preparazione. Questi successi non sarebbero stati possibili senza il supporto fondamentale dei docenti e dei dirigenti scolastici della scuola primaria e secondaria di primo grado, nonché del Liceo Scientifico di Cirò “Lilio”.

Pasquale Martire, padre orgoglioso, vuole ringraziare di cuore tutti i docenti e i dirigenti che hanno contribuito alla crescita di Alessio. In particolare, desidera esprimere la sua gratitudine alla dirigente Graziella Spinali, alla vice preside Rosaria Frustillo e alla coordinatrice Madera. Il loro impegno e la loro dedizione hanno fornito a Alessio l’ambiente educativo ideale per sviluppare le sue capacità e raggiungere risultati di eccellenza.

Un ringraziamento speciale va anche alla Prof.ssa Maria Calabretta, che ha accompagnato Alessio durante la celebrazione del Premio Rotary come migliore studente dell’anno per la Licenza Media e per il Diploma Superiore. Questi prestigiosi riconoscimenti sono una testimonianza della dedizione e dell’impegno di Alessio nel perseguire la sua formazione.







Tuttavia, il traguardo più significativo che attende Alessio è la sua candidatura per il Premio “Alfieri del Lavoro”. Questo prestigioso riconoscimento, conferito annualmente al Quirinale dal Presidente della Repubblica, premia i venticinque migliori studenti d’Italia. La selezione per questo premio è un’onorificenza straordinaria, che dimostra il talento e l’impegno di Alessio nel perseguire la sua crescita personale e accademica.

Pasquale Martire desidera ringraziare ancora una volta tutti i docenti che hanno contribuito al successo di Alessio, perché sono stati fondamentali nel plasmare il suo percorso formativo. Sono stati loro a fornirgli le basi solide su cui costruire il suo futuro, e senza il loro prezioso insegnamento, non avrebbe potuto raggiungere tali risultati.

In conclusione, Alessio Martire rappresenta un esempio di impegno, dedizione e talento nel campo dell’istruzione. La sua storia è un’ispirazione per gli studenti di oggi e dimostra l’importanza fondamentale dei docenti e dei dirigenti scolastici nel plasmare le vite dei giovani. Pasquale Martire, papà orgoglioso, vuole ancora una volta esprimere un sentito grazie a tutti coloro che hanno contribuito al successo di Alessio, perché senza di loro non sarebbe diventato il giovane promettente che è oggi.