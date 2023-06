Share on Twitter

Share on Facebook

L’associazione A.L.Fa. consolida la sua posizione come associazione più grande dell’Università della Calabria. Con il traguardo storico di 2540 iscritti per l’Anno Accademico 2022/2023 l’associazione coordinata dal Vicepresidente Simone Maio ha nettamente staccato le rivali, fissando un nuovo record per l’associazione e superando di oltre 1000 tessere il precedente primato segnato lo scorso anno con 1463 iscritti. Grande risultato anche delle altre associazioni appartenenti alla nostra famiglia con Alfarma presieduta da Giuseppe Arena e con ESA presieduta da David Bentornato, sostenute rispettivamente da 828 e da 230 iscritti.

Un’ulteriore legittimazione da parte della comunità studentesca dell’Università della Calabria dopo le elezioni studentesche dello scorso maggio, che hanno portato il nostro gruppo ad essere il più rappresentativo dell’Unical con: il Consigliere d’Amministrazione Riccardo Latella, il rappresentante presso il Centro Universitario Sportivo Giuseppe Arena, il Presidente del Consiglio degli Studenti Gregorio Collia e oltre 50 rappresentanti che operano in tutti i Diipartimenti dell’università.

Un risultato nella campagna tesseramenti 2022/2023 che è quindi il culmine di una lunga serie di riconoscimenti da parte degli studenti dell’Unical all’associazione A.L.Fa., frutto di anni di iniziative, di rapprentanza e di supporto per tutti gli studenti dell’Università della Calabria.

Vogliamo ringraziare tutti i 2540 studenti che hanno deciso di supportarci; vogliamo poi ringraziare tutti i nostri ragazzi che sul campo si sono attivamente adoperati nell’arco dell’anno per costruire questo grande risultato.







ADVERTISEMENT

Ci teniamo infine a informare che la nostra campagna di adesione non termina assolutamente qui: prosegue digitalmente sul nostro portale http://tesseraalfa.it/ e nella nostra sede ubicata sul ponte pedonale al cubo 7-11 dell’Università della Calabria. Invitiamo perciò chiunque voglia conoscere meglio il nostro mondo e il nostro modo di fare associazionismo e rappresentanza ad unirsi alla più grande associazione dell’Università della Calabria.