Dribbling al Sint-Truiden, alle origini di Kamada: “È un creatore di gioco”

Dribbling al Sint-Truiden, alle origini di Kamada: “È un creatore di gioco”Pol Garcia Tena, difensore del Trento in Serie C, ha condiviso una stagione con il giapponese in Belgio: “Quando saltò il portiere con un tocco di suola pensai fosse un talento vero, bravo Milan” » continua a leggere su GAZZETTA.IT ADVERTISEMENT