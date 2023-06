ADVERTISEMENT

Ronaldo conferma: “Giocherò nell’Al Nassr anche la prossima stagione”

In un’intervista al sito della Saudi Premier League, CR7 ha ribadito che non lascerà il club: “Quest’anno non è andata come mi aspettavo, ma sono fiducioso che ci rifaremo. Qui sono felice e ci resterò”

» continua a leggere su GAZZETTA.IT