Durante il loro ritorno da un intervento, i vigili del fuoco di Crotone sono stati immediatamente avvisati dai Carabinieri del 14° Calabria della presenza di una voragine aperta sulla sede stradale. Situata tra via C.Colombo e l’incrocio con Miscello Da Ripe, la voragine misura circa 80 cm di diametro e 1,5 m di altezza.

I vigili del fuoco hanno prontamente allertato la polizia locale e hanno gestito l’intervento per garantire la sicurezza della strada, che è particolarmente trafficata a causa della sua vicinanza all’ingresso della zona portuale.

La collaborazione tempestiva tra i vigili del fuoco e i Carabinieri ha evitato potenziali pericoli per gli automobilisti e i pedoni che transitano nella zona. L’area è stata adeguatamente delimitata per impedire l’accesso ai veicoli e ai pedoni, al fine di prevenire incidenti o lesioni.

Al momento, le cause dell’apertura della voragine sono oggetto di indagine da parte delle autorità competenti. Non sono ancora state fornite informazioni ufficiali sulle cause esatte.







Si consiglia ai conducenti di prestare attenzione nell’area interessata e di seguire le eventuali deviazioni indicate dalle autorità competenti al fine di evitare disagi e garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada.

Le autorità locali stanno lavorando per risolvere prontamente la situazione e ripristinare la sede stradale. L’incidente evidenzia l’importanza di una costante manutenzione delle infrastrutture stradali e di un monitoraggio attento per prevenire incidenti simili in futuro. È fondamentale che le autorità locali e gli enti competenti investano nelle infrastrutture e garantiscano una sorveglianza adeguata per preservare la sicurezza e il benessere della comunità.