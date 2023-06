Il 1 giugno 2023 si è svolta con grande entusiasmo e partecipazione la cerimonia di chiusura dei campionati sportivi studenteschi presso il prestigioso Palakrò. L’evento ha rappresentato un momento di celebrazione per gli studenti che si sono dedicati con impegno e passione alle varie discipline sportive durante l’anno scolastico.

Tra le scuole partecipanti, l’Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato “Anna Maria Barlacchi” ha ottenuto risultati eccezionali, conquistando più volte un posto sul podio. In particolare, un grande plauso è stato riservato all’alunna Coppola Grazia, che si è aggiudicata il primo posto nella corsa campestre. La sua dedizione e il suo talento sono stati riconosciuti con un meritato premio.

Il palmares della nostra scuola si è ulteriormente arricchito grazie alle prestazioni delle squadre che si sono cimentate nelle diverse discipline. Sono state assegnate quattro coppe per premiare i seguenti piazzamenti: secondo posto nella corsa campestre, secondo posto nel calcio a 5 femminile, secondo posto nel calcio a 5 maschile e secondo posto nella pallavolo maschile. Questi risultati testimoniano il livello di competitività e l’impegno costante degli studenti coinvolti nelle squadre.

La Dirigente, la prof.ssa Rita Serafina Anania, ha voluto esprimere la sua gratitudine e il suo sincero ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile questa splendida esperienza. In particolare, ha riconosciuto l’importante ruolo dei docenti di scienze motorie Ciccarelli D., Podella S. e Zizza D., che hanno dedicato tempo e competenze per preparare gli studenti alle competizioni sportive. Senza il loro impegno e la loro passione, i successi ottenuti non sarebbero stati possibili.

La Dirigente ha anche voluto estendere il suo apprezzamento a tutti gli studenti che hanno fatto parte del gruppo sportivo studentesco. Sono stati loro ad affrontare le sfide, a dimostrare determinazione e a rappresentare con orgoglio la nostra scuola in ogni competizione. La loro dedizione e il loro spirito di squadra sono stati fondamentali per ottenere i risultati brillanti che abbiamo festeggiato durante la cerimonia di chiusura.

La partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi non solo ha permesso agli studenti di mettere alla prova le proprie abilità sportive, ma ha anche favorito la crescita personale, lo sviluppo del senso di responsabilità e l’apprendimento dei valori fondamentali dello sport, come il fair play e il rispetto reciproco.

La cerimonia di chiusura dei campionati sportivi studenteschi presso il Palakrò ha rappresentato un momento di grande gioia e celebrazione per l’Ipsia Barlacchi. Il successo ottenuto è un riconoscimento dell’impegno costante della scuola nel promuovere l’importanza dello sport e della sana competizione tra gli studenti.

Questa esperienza resterà un ricordo indelebile per tutti coloro che hanno partecipato e ha contribuito a creare un senso di comunità e di appartenenza tra gli studenti. I Giochi Sportivi Studenteschi hanno dimostrato che lo sport è uno strumento straordinario per formare non solo atleti talentuosi, ma anche individui responsabili e consapevoli del proprio potenziale.

La cerimonia di chiusura dei Giochi Sportivi Studenteschi 2023 ha concluso un’edizione di successo, ma rappresenta anche un punto di partenza per nuove sfide e traguardi futuri. Gli studenti sono stati ispirati e motivati a continuare a coltivare la loro passione per lo sport, a perseguire i loro obiettivi e a credere nelle proprie capacità.

L’Ipsia Barlacchi è fiero di aver preso parte a questa avventura sportiva e si impegna a sostenere e promuovere l’attività sportiva tra i propri studenti anche in futuro.