Una Scuola che promuove la formazione e lo scambio interculturale per studenti e Docenti, è sicuramente una Scuola che si apre all’Altro da sé in una dimensione di accoglienza e integrazione delle diversità in vista di un allargamento della propria identità umana e culturale.

L’Istituto S. Pertini-Santoni con il progetto Culture and Sustainability, fortemente sostenuto e incoraggiato dalla sua DS, Dott.ssa Annamaria Maltese, conferma ancora una volta la sua apertura al dialogo oltre confine nel rispetto della propria etnicità.

Questo Progetto ha dato l’opportunità a un gruppo di studenti, accompagnati da alcuni docenti, di soggiornare in Svezia per un periodo di dieci giorni, condividendo storie di integrazione con i loro coetanei del luogo.







La sostenibilità ambientale e l’immigrazione a Gotheborg e a Crotone sono stati i temi affrontati durante lo stage attraverso la proiezione di video preparati. dalle due scuole partner.

I docufilm hanno messo in evidenza i dati concernenti la percentuale di presenze di immigrati nelle rispettive città di Gotheborg e a di Crotone, specificando l’origine, il sesso, il livello culturale, la tipologia di lavoro e lo stato di benessere raggiunto.

Dai dati rilevati è emerso che il 53% della popolazione a Gotheborg è costituita da immigrati e che solo una minima parte (meno dell’8%) è disoccupata.

Dall’analisi dei dati appare chiaro, pertanto, che il processo di inclusione offra ai migranti uno standard di vita più soddisfacente rispetto a quanto avviene a Crotone.

Durante la fase conclusiva dei lavori si è aperto un interessante dibattito sulla gestione dei flussi migratori, dal quale è emerso come la capacità degli Svedesi, in termini di inserimento sociale, scolastico e lavorativo, faccia sì che questa realtà non venga vissuta come “timore di una sostituzione etnica”, ma piuttosto come un arricchimento che consolida il processo di democrazia di questo Paese, che è senza dubbio all’avanguardia nella gestione delle risorse migratorie.

Certamente, il cammino da percorrere è ancora lungo, quanto fatto fino a questo momento, rappresenta un primo step di un processo di conoscenza ed esplorazione di due diversi approcci volti alla costruzione di un’Europa pronta a fronteggiare al meglio una situazione piuttosto complessa.

Per il progetto Culture and Sustainability l’Istituto Pertini-Santoni si è aggiudicato il primo premio per la logo-competition tenutasi a Gotheborg nell’ambito dell’Azione cod.2022-1-IT02-KA121-SCH-000052504.

Si ringraziano gli studenti della 4BTG, indirizzo Tecnico Grafico e Comunicazione, guidati dal Prof. Luigi Manfredi, per l’eccellente lavoro svolto.

Un augurio al Pertini-Santoni affinché, sotto la guida della DS Dott.ssa Annamaria Maltese, possa proiettarsi sempre in avanti con nuovi Progetti e nuove esperienze formative, per assicurare ai suoi giovani studenti esperienze che ne allarghino gli orizzonti umani e culturali.