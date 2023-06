Ponte del 2 giugno, parte la stagione balneare. Da Venezia al Gargano ecco i rincari per lettini e ombrelloni

ADVERTISEMENT Stendersi in spiaggia in questo primo lungo weekend di mare costerà di media l’11 per cento in più, con punte fino al 42 per cento. Aumenti per tutto, dai massaggi al noleggio dei Sup, dall’area cani ai corsi di yoga in riva al mare » continua a leggere su REPUBBLICA.IT