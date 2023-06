Ottimi risultati dell’IPSIA A. M. Barlacchi di Crotone ai campionati sportivi studenteschi svoltosi presso il Palakro di Crotone, dove gli alunni/attleti sono saliti sul podio più volte. Vanto dell’IPSIA di Crotone queste giovani promesse dello sport che hanno saputo distinguersi e portare alta la bandiera dell’Istituto sul podio più alto. È stata premiata l’alunna Grazia Coppola prima classificata nella corsa campestre. Il palmares si è arricchito di 4 coppe per la premiazione delle squadre: secondo posto campestre, secondo posto calcio a 5 maschile, secondo posto calcio a 5 femminile, secondo posto pallavolo maschile. “Un grazie va alla dirigente Serafina Rita Anania sempre presente e aperta verso tutte le attività costruttive e salutari svolte dai nostri alunni, sempre disponibile nei confronti dei docenti di scienze motorie e sportive”- scrive in una nota il docente di Scienze motorie Salvatore Podella. E ancora scrive:”Grazie alle colleghe Daniela Zizza e Daniela Ciccarelli con le quali ho collaborato per la buona riuscita di questi campionati sportivi studenteschi e alle colleghe Marcella Ranieri e Antonella Cardamone. Entusiasta la dirigente Serafina Rita Anania che ha detto:” grazie a tutti voi per la professionalità e l’impegno profuso i docenti di scienze motorie e tutti gli alunni che si sono impegnati nel gruppo sportivo”.







