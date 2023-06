L’IPSIA A.M. “Barlacchi” premiato alla seconda edizione del concorso “Nelle tue radici è scritto il tuo futuro”. La cerimonia si è svolta lo scorso primo Giugno, presso la sala consiliare del Comune di Crotone, la premiazione nell’ambito del concorso indetto dalla Nuova Scuola Pitagorica (NSP) dal titolo “Nelle tue radici è scritto il tuo futuro”. Una cornice di prestigio per questa seconda edizione del premio che ha visto, oltre al “Barlacchi”, la partecipazione dell’I.I.S. “Pertini”-“Santoni” e dell’I.C. “Don Milani”. Il “Barlacchi”, in particolare, ha prodotto un lavoro frutto della sinergia dei vari indirizzi di studio presenti nell’offerta formativa dell’istituto. Il lavoro è consistito in una ricostruzione storica della figura di un atleta crotoniate, Phayllos, utilizzando le fonti antiche e raccogliendo tutto ciò che di lui è noto. L’atleta crotoniate venne anche rappresentato da un celebre ceramografo attico, Euthymides, su tre anfore e uno psykter che sono conservati in quattro musei diversi: uno allo Staatliche Antikensammlungen di Monaco, uno al British Museum di Londra, uno al Museo Archeologico Nazionale di Napoli e l’ultimo al Museo di Antichità di Torino. Le immagini dei vasi successivamente sono state consegnate al prof. Alessandro De Rosa che, unitamente agli studenti dell’indirizzo “Manutenzione e Assistenza Tecnica” (M.A.T.), si sono occupati della progettazione in CAD e della realizzazione dei prototipi in 3D. L’ultima e forse più laboriosa fase è stata portata a termine con la decorazione dei prototipi da parte della prof.ssa Patrizia Bisceglie, docente dell’indirizzo odontotecnico. Un lavoro che è stato apprezzato e posto in esposizione presso la sala consiliare. L’evento è stato condotto in modo magistrale dal prof. Maurizio Murano, dirigente della NSP, alla presenza dell’assessore alla cultura del Comune di Crotone, prof. Nicola Corigliano, dei vertici dell’associazione e della commissione giudicatrice, formata da esperti e illustri intellettuali della città. Il prof. Murano ha elogiato tutti i dirigenti scolastici e in modo particolare la dirigente del “Barlacchi”, Prof.ssa Serafina Rita Anania, per aver creduto nell’iniziativa e aver guidato docenti e studenti al conseguimento del prestigioso riconoscimento. Il premio è stato ritirato dalla collaboratrice della Dirigente Scolastica, prof.ssa Concetta Masi. I docenti del “Barlacchi”presenti sono stati: Patrizia Bisceglie, Alessandro De Rosa ed Ercole Gaetano. Gli studenti premiati sono risultati essere: Fabiola Arcuri e Valentina Isfan (indirizzo Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale); Andrea Caiazzo, Andrea Carmine Scigliano, Antonio Pellegrini, Tomas Alberto Garofalo, Emanuele Mauro (indirizzo M.A.T.); Caterina Battigaglia (indirizzo odontotecnico).







