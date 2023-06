L’assassino di Giulia Tramontano: “Ho ucciso per stress”. Si indaga per capire se è stato aiutato

Resta in carcere Alessandro Impagnatiello, il barman di 30 anni accusato di omicidio e soppressione dicadavere. Potrebbe uccidere ancora, in particolare l’altra compagna. i pm indagano per capire se qualcuno ha aiutato il barman dopo il delitto a pulire casa e soprattutto a… » continua a leggere su REPUBBLICA.IT ADVERTISEMENT