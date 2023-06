Arpino, Sgarbi vuole un referendum: «O avrò il 50%, o me ne vado»

Il neo sindaco di Arpino non ha gradito l'affronto di chi gli ha fatto notare che meno della metà degli aventi diritto al voto ha votato per lui: e ha deciso di organizzare un «sondaggio» tra la popolazione per sentirsi «pienamente legittimato»