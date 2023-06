Da Pirlo a Cannavaro: “Trasmettiamo i Mondiali femminili in tv, è una grande occasione”

Da Pirlo a Cannavaro: "Trasmettiamo i Mondiali femminili in tv, è una grande occasione"Infantino ha spronato i broadcaster a investire di più per la rassegna iridata dell'estate, anche in Italia. Scendono in campo alcuni campioni del mondo del 2006