“La Manifestazione di chiusura delle attività sportive scolastiche della Provincia, promosse dall’USp di Crotone, ha costituito un momento di festa su quanto si è realizzato, nonché la sintesi di un lavoro di promozione sportiva svolto durante tutto l’anno, che ha coinvolto gran parte della popolazione scolastica delle scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di 1° e 2° grado, compresa quella degli alunni disabili.” Questo è quanto ha dichiarato il dirigente dell’Usp di Crotone, Luciano Greco, durante la cerimonia di premiazione delle scuole, delle Istituzioni, delle Associazioni e delle persone che hanno reso possibile lo svolgersi delle varie fasi programmate. L’attività sportiva scolastica, come è stato detto nei vari interventi delle autorità, dei rappresentanti istituzionali e sportivi, “ha rappresentato indubbiamente un’occasione formativa, che ha investito l’area delle abilità, ma anche e soprattutto l’aspetto aggregativo ed etico – comportamentale.” Quindi , lo sport, nella sua dimensione educativa “ ha rappresentato un tirocinio – allenamento, in cui si sono esercitante le competenze, dove il confronto è diventato incontro, in cui si sono messe in evidenza alcuni valori etici irrinunciabili, quali il rispetto delle regole sportive e degli altri, che sono, poi, i nuclei fondanti dell’educazione alla convivenza civile. In questa prospettiva l’AT di Crotone “si è impegnata, come ha detto il Prof. Santo Mariano, in un progetto ad ampio respiro, “CROTONE TERRA DI ATLETI” che nelle motivazioni vuole valorizzare l’identità e il patrimonio sportivo e culturale del territorio legato all’Olimpismo antico e che prevede, da un lato, una serie di alleanze con le istituzioni locali, territoriali e nazionali, dall’altro, lavora per un coinvolgimento generalizzato degli alunni in un’attività in cui l’aspetto quantitativo della partecipazione si coniughi con l’esigenza di valorizzare le eccellenze. “ Un ringraziamento è stato rivolto ai Dirigenti Scolastici, ai docenti di Educazione Fisica, agli Insegnanti di Educazione Motoria della Scuola dell’Infanzia e Primaria, ai nuovi Docenti di Educazione Fisica delle V^ classi che per la prima volta sono entrati nella Scuola Primaria, ai Tutor delle 3^ e 4^ classi di Scuola Primaria, che con il loro impegno continuo hanno reso possibile quanto realizzato, alle Famiglie, e alle Istituzioni e Associazioni che si sono resi disponibili verso la scuola. La cerimonia conclusiva delle Attività Sportive Scolastiche si è svolta presso il Palakrò di Crotone, in una mattinata di festa, di premiazioni, di riconoscimenti, di ringraziamenti a cui hanno partecipato 12 Scuole della Provincia di Crotone; IC Alcmeone, IC Don Milani, IC Cutuli, IC Rosmini, IC Giovanni XXIII, IC V. Alfieri, IC G.da Fiore Isola CR, IC Wojtyla Isola CR, IC Cotronei, IC Cutro, IC Caccuri, IC Rocca di Neto, con i loro insegnati e atleti, ai quali sono state consegnate targhe, medaglie, trofei. Tra le targhe consegnate non è mancata quella per il Polo D’infanzia “Baby Kinder Park”, unica scuola dell’infanzia paritaria partecipante con il progetto “Piccoli Eroi”, presente con la Dirigente, Lucia Sacco. Targhe e trofei consegnati per aver contribuito al benessere psicofisico dei minori e alla valorizzazione del patrimonio sportivo, formativo, culturale, sociale e inclusivo del territorio. Erano presenti per gli interventi e i saluti, Vincenzo Voce, Sindaco di Crotone, Francesco Sirianni Ass. Sport e P.I. della Provincia di Crotone e Walter Malacrino, segretario Regionale dello Sport e Salute. Sono stati ringraziati e premiati l’Assessore allo sport del Comune di Cirò Marina, Ferdinando Alfì, l’Ambascaitore Nazionale dell’ Unicef, Michele Affidato , Angela Macri, funzionario della Provincia di Crotone, Venturino Pugliese del CIP di Crotone, Laura Aurioso di Sport e Salute Crotone, Pino Talarico delegato FIDAL, Fernando Romano dell’Acam Beethoven. Un particolare ringraziamento è stato rivolto a Giulio Fino, Vittoria Mandica e Mimmo Rinaldo dello staff. dell’A.T. di Crotone, alla conduttrice Lucia Claps del Liceo Gravina, a Eletta Cammariere presidente ASD Magna Grecia di Ginnastica Artistica che ha mirabilmente curato le evoluzioni di ginnastica artistica con i ragazzi del Pertini/Santoni e del Filolao.