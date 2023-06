Sarà presentata a Melissa per la prima volta l’installazione “Limite valicabile”, ideata dall’artista Mario Naccarato, socio fondatore dell’Associazione Terra di Mezzo di Vallefiorita, che ha da poco compiuto dieci anni. Nonostante la giovane età, la Terra di Mezzo ha realizzato progetti nazionali e internazionali, collaborazioni in tutta la Calabria, attività continue per promuovere la lettura e la cultura, interventi contro l’abbandono scolastico e a favore degli immigrati, come corsi di lingua italiana, organizzazione di premi letterari e di un Festival della lettura e dell’immagine.

Raffaele Falbo, sindaco di Melissa, e Maria Pia Masino, assessore alla Pubblica Istruzione e alla cultura, hanno accolto favorevolmente l’idea di ospitare sull tratto di spiaggia vicino all’Hotel Miramare (protagonista alcuni anni fa del recupero di alcuni migranti la cui imbarcazione si era rovesciata) l’installazione di una linea di palificazione capace di creare un fastidio visivo nella sua frapposizione tra occhi e orizzonte; di frammentare la visione del mare, di ricordare i “limiti invalicabili” che non si possono oltrepassare perché delimitano aree militari, confini con reti e filo spinato, proprietà private. Ma l’unica cosa che dovrebbe essere invalicabile è la coscienza della nostra umanità perché, per il resto, l’umano ha storicamente, filosoficamente e scientificamente, il bisogno continuo di superare i limiti, di esplorare, indagare e scoprire ciò che non si conosce, anche se non sappiamo cosa ci aspetta. Non possiamo porre limiti al desiderio di conoscenza e ancor meno al bisogno di sicurezza, dignità e legalità.

La Terra di Mezzo, che già la scorsa estate aveva preparato una lettura intitolata “Confini di sabbia” per proporre al pubblico una riflessione sulle migrazioni, lettura che è stata oggetto di letture e attività laboratoriali anche in due licei, ha subito accolto l’idea di Naccarato e avviato la fase di contatto con alcune amministrazioni comunali di Crotone e Catanzaro.

Così l’idea si prepara a concretizzarsi e giovedì 8 giugno l’installazione sarà visibile sulla spiaggia di Torre Melissa, pronta per essere “valicata” in tutti i sensi e in tutte le direzioni, per diventare ciò che gli artisti, gli scrittori, i visitatori, i bambini vorranno che essa rappresenti. Ogni palo potrà essere trasformato dalla creatività dei partecipanti, sul filo teso per un centinaio di metri tra un palo e l’altro saranno stesi fogli con brani da leggere e ognuno potrà lasciare la propria testimonianza scritta o disegnata.







L’installazione “Limite valicabile” rappresenta un momento evolutivo della ricerca artistica di Naccarato. Essa esprime le paure e i timori dell’uomo, che spesso per difendersi erge barriere e confini dove non servirebbero. L’installazione è pronta per essere montata sulle spiagge di altri comuni che vorranno aprire le porte chiuse che abbiamo dentro.

L’obiettivo è creare un momento in cui diventare comunità aperta a ogni contaminazione, in cui la giornata ecologica, organizzata dall’amministrazione comunale di Melissa in collaborazione con le scuole locali, possa partire dall’etimologia della parola e trasformare, per una giornata, il tratto di spiaggia prescelto in una casa comune in cui trovino spazio parole come accoglienza, rispetto, inclusione, generosità.