A Senago il ricordo di Giulia Tramontano. Il parroco: “Presto per parlare di perdono. Programmavamo gli incontri per il battesimo di Thiago”

Durante tutte le messe, in ogni chiesa del territorio, preghiere oggi per la 29enne incinta di sette mesi uccisa dal suo compagno. La famiglia: "Grazie per i messaggi". Processione per portare fiori nel luogo in cui è stata ritrovata: "Ho visto dove l'ha nascosta, è un posto…