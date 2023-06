Se ne và mister Carlo Alfieri. Appena un anno fa, 2022, aveva fondato con altri soci, la società sportiva ASD NUOVA ERA, Associazione sportiva dedicata allo sport giovanile, ai bambini della nostra città. Per 20 anni ed in diverse altre asd, tra le quali la polisportiva e lo sporting club, la sua passione era il mondo del calcio giovanile.

Un uomo di sport che creando insieme ad altri soci la Nuova Era asd aveva realizzato il sogno di una vita. A darne immediata notizia, l’attuale presidente, Francesco Medeo, che con profondo rammarico e tristezza ci ha riferito della sua sofferenza, parlando anche a nome dei tanti che lo hanno conosciuto e con i quali ha condiviso anni di passione sportiva, trasferendola ai sui allievi e a quanti hanno collaborato con lui.

Un male incurabile lo ha assalito e nonostante abbia cercato di curarlo, oggi è venuto a mancare all’affetto dei suoi cari e dei suoi tanti estimatori. Lascia la compagna, Maria Bossio, con la quale per sua volontà si era sposato dieci giorni fa nello stesso ospedale dove è deceduto.

La moglie e i suoi due figli, parenti ed amici, con i suoi allievi, lo accompagneranno domani pomeriggio per l’ultimo saluto nella chiesa di S.Cataldo.







