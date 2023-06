Antonio Di Fazio, ridotta la pena in appello per le violenze sessuali: da 15 anni e mezzo a 9 anni

Processo di secondo grado per l'imprenditore farmaceutico arrestato per aver narcotizzato e violentato una studentessa 21enne e imputato per sei episodi di violenza sessuale. La procura aveva chiesto 12 anni » continua a leggere su REPUBBLICA.IT