Ibra: "Sì, smetto, e non lo avevo detto a nessuno. Nemmeno alla mia famiglia"Zlatan: "Ho accettato il mio futuro, ora l'adrenalina sarà differente. Mi mancherà la strada per Milanello. Adesso devo capire cosa farò: se entro di nuovo in questo mondo devo partire da zero e crescere"