Processo ad Alessia Pifferi, il racconto della poliziotta: “Il frigo vuoto, la piccola Diana appena lavata e le valigie con trenta abiti da sera”

In aula la dirigente della Polizia scientifica che entrò per prima nell'appartamento di Milano dove era stata trovata la bambina, morta di stenti dopo sei giorni da sola: "Pannolini usati sparsi per casa, il lettino senza lenzuola e cuscino"