Share on Twitter

Share on Facebook

Si è concluso martedì 30 maggio il soggiorno di un gruppo di ragazzi arrivati dalla Spagna e dalla Macedonia. Il soggiorno, iniziato lunedì 22 maggio, rientra nel programma Erasmus+, programma europeo che promuove lo scambio culturale giovanile, dedicato all’istruzione, alla formazione, alla gioventù e allo sport e aperto a tutti i cittadini europei.

Quattordici macedoni e dieci spagnoli di età compresa tra i diciassette e i ventidue anni, accompagnati dai loro Team Leader, hanno fatto questa esperienza che, certamente rappresenterà un piccolo bagaglio culturale, utile alla loro crescita.

La realizzazione del progetto è stata curata dalla Pro Loco di Melissa, da vari mesi infatti Angela Bevilacqua e Cataldo Maltese, rispettivamente Commercialista e Dott. In Economia del Turismo, hanno seguito la parte burocratica e reso possibile la piena riuscita del progetto presso il Comune Melissese. Una cura meticolosa per tutto il processo organizzativo ha garantito la riuscita del soggiorno degli ospiti che si sono dimostrati aperti e disponibili a tutto quello che gli è stato proposto partecipando in maniera attiva.

“Ci sentiamo a casa”- Queste le parole di uno dei Team Leader, parole che rendono a pieno l’obbiettivo del programma Erasmus Plus.

Un programma fitto di appuntamenti che ha visto coinvolte diverse associazioni locali, nonché le attività di ristorazione. I ragazzi con i loro Tutor hanno potuto così apprendere ogni particolare culinario, culturale, storico, sportivo e sociale del territorio crotonese.







ADVERTISEMENT

Il programma ha preso il via mercoledì , con l’escursione nel borgo di Cirò e visita al museo “Lilio” per scendere poi verso il mare e ai Mercati Saraceni.

Il giorno dopo, giovedì, è stata la volta della Torre Aragonese di Torre Melissa, nella stessa occasione, dopo la visita guidata della Torre, gli ospiti hanno incontrato le istituzioni locali tra cui il Presidente del G.A.L. Kroton, il Sindaco di Melissa ed il presidente della Pro Loco di Melissa, Maria Francesca Spataro, che si è dichiarata orgogliosa per la bellissima esperienza realizzata per la prima volta nel proprio paese.

Non poteva mancare l’escursione al borgo di Melissa, con visita ai resti del Castello, la Chiesa di San Giacomo ed il Museo del vino, accompagnati e con la guida esperta del Prof. Antonio Garrubba.

Infine, per concludere in bellezza il programma culturale, sabato, escursione a Crotone con relativa visita al castello “Carlo V”, al museo archeologico Nazionale e obbligata visita a Capo Colonna.

Gli organizzatori però, oltre alla parte storica, hanno saputo valorizzare a pieno anche quella sportiva e culinaria organizzando numerose attività ricreative e sportive, curate da Achille Porta, nonché momenti conviviali durante i quali i ragazzi e i loro tutor hanno scoperto e apprezzato le tradizioni locali.

Dalle attività ricreative in spiaggia, al torneo di calcetto, nulla è stato lasciato al caso. Fra gli appuntamenti, senza dubbio dubbio è spiccato quello quello della cena internazionale svoltasi presso Villa Agnese a Torre Melissa che ha visto uno reale scambio culinario tra Spagna e Italia. I macedoni, insieme agli spagnoli hanno preparato le loro prelibatezze tra cui la Sangria, gli Italiani hanno risposto con altrettanta tipicità locale offrendo la sardella e salumi tipici.

Tutti gli appuntamenti sono stati pubblicati sulla pagina Facebook “ What is this thing called cultural fusion? creata e curata dalla Pro Loco locale, importante l’apporto di Francesca Lonetti. che ha svolto il ruolo di interprete durante tutto il soggiorno e di Antonella Filosa e Rossella Spizzirri che hanno svolto il ruolo di accompagnatrici e coordinatrici delle attività svolte.