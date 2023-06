Allegri&Mou gemelli diversi: un errore restare con Juve e Roma se non c’è fiducia totale dei club

Allegri&Mou gemelli diversi: un errore restare con Juve e Roma se non c’è fiducia totale dei clubLa loro stagione ha vissuto in parallelo, ora l’ambiente li vive in modo diverso: contestato il bianconero, osannato il giallorosso. Ma il futuro non può essere legato alla mancanza di alternative » continua a leggere su GAZZETTA.IT ADVERTISEMENT