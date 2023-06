È con grande soddisfazione che i Consiglieri Comunali Rosati, Maltese, Malena e Catricalà di Insieme si Cresce annunciano l’avvio dei primi lavori di messa in sicurezza del Ponte Donno Ciccio, crollato sulla SP 12. Questo importante passo avviene grazie alla sensibilità e all’impegno del Presidente della Provincia di Crotone, il dott. Sergio Ferrari, che ha prontamente risposto alla richiesta e al sostegno di numerosi cittadini espressi attraverso firme.







La messa in sicurezza del Ponte Donno Ciccio rappresenta una priorità per la comunità locale, in quanto il crollo del ponte ha causato disagi significativi alla viabilità e ha compromesso la sicurezza dei cittadini. Grazie alla collaborazione tra Comune e Presidente della Provincia, è stato possibile avviare i lavori necessari per ripristinare la viabilità e garantire un transito sicuro sulla strada coinvolta.

Tuttavia, questo è solo l’inizio di un impegno continuo. I Consiglieri Comunali si sono impegnati a mantenere alta l’attenzione su questo problema e a instaurare un dialogo costante con il Presidente della Provincia e gli altri organi preposti. L’obiettivo finale è giungere alla risoluzione completa del problema attraverso un progetto definitivo di ripristino della viabilità.