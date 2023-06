“Non posso laurearmi in Italia per colpa della burocrazia”: la denuncia della blogger russa contro Putin

ADVERTISEMENT Daria Kryukova, fuggita dalla Russia di Putin , frequenta il campus di Rimini: ma la sua domanda di richiesta di asilo è ferma, così può seguire solo le lezioni all’università, ma non iscriversi al corso in Amministrazione e gestione d’impresa. L’ateneo: “Per legge non si può… » continua a leggere su REPUBBLICA.IT