Congratulazioni del Presidente per la meritata promozione in Serie A2. Questo importante traguardo segna la conclusione di una stagione trionfale per la squadra crotonese.

La vittoria della Rari Nantes a Santa Maria Capua Vetere contro il San Mauro Napoli ha sancito la promozione, suscitando grande orgoglio e soddisfazione non solo a Crotone, ma in tutta l’intera provincia. Questo risultato rappresenta un riconoscimento del duro lavoro, della determinazione e della dedizione dimostrati dalla squadra durante l’intera stagione.

Il Presidente Ferrari desidera esprimere i suoi complimenti non solo alla società, ma anche al presidente Arcuri, all’allenatore e a tutti i ragazzi che hanno dato il massimo sul campo. La promozione in Serie A2 è il frutto di un impegno costante e di un talento sportivo che ha brillato in ogni partita disputata.

La Rari Nantes L. Auditore Crotone ha dimostrato di essere una squadra di grande valore e potenziale, capace di competere ad alti livelli. Oltre a conquistare risultati importanti, la squadra è riuscita a consolidare il legame con la comunità locale, diventando un simbolo di orgoglio per tutta la provincia.







Il Presidente Ferrari conclude il suo messaggio con un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito al successo della Rari Nantes L. Auditore Crotone. L’impegno e la passione dimostrati dalla società, dall’allenatore e dai giocatori hanno reso possibile questo traguardo storico, che resterà impresso nella memoria di tutti gli appassionati di nuoto di Crotone.

La promozione in Serie A2 rappresenta solo l’inizio di una nuova avventura per la Rari Nantes L. Auditore Crotone, che ora avrà l’opportunità di confrontarsi con le squadre di élite del panorama nazionale. L’entusiasmo e il sostegno della comunità saranno fondamentali per affrontare le sfide che attendono la squadra, consapevoli che ogni successo ottenuto rappresenterà una vittoria per tutta Crotone.