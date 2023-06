Si chiama “Progetto Martina” la Prevenzione Oncologica promossa dai Lions Club Cirò Krimisa presieduta dalla professoressa Filomena Zungri di Cirò presentata presso l’IIS “G. Gangale” di Cirò Marina, a cui ha partecipato l’oncologa Tullia Prantera, dove si è tenuta la giornata conclusiva dedicata alla prevenzione oncologica. “Progetto Martina” è un service ispirato ai Lions da una giovane donna, Martina, che non è riuscita a vincere contro la malattia, a causa di una mancata diagnosi precoce, ed è diventato un appuntamento costante per i medici del Lions Club Cirò Krimisa: i pediatri Salvatore Senatore, e Antonio Aloisio, l’oculista Leopoldo De Martino, e il dottor Rocco Sotira, che nel corso delle due giornate hanno intrattenuto gli studenti sul grande valore della prevenzione, coadiuvati nell’intento dalla dott.ssa Marisa De Vincenzo e dalla relatrice oncologa, dott.ssa Tullia Prantera dell’Ospedale Civile di Crotone, a cui sono state affidate le conclusioni scientifiche della magistrale lezione. Ad accogliere i relatori la Dirigente Scolastica, prof.ssa Serafina Rita Anania che ha aperto con gioia le porte dell’istituto. Nei saluti è intervenuto anche il direttore sanitario dell’ASL di Cirò Marina, dottor Nicodemo Mingrone. Gli interventi hanno presentato un quadro oltremodo esaustivo soprattutto per quanto riguarda l’importanza di un corretto stile di vita, la prevenzione e le eventuali strategie di cure. Un ringraziamento speciale a tutto il personale scolastico e soprattutto agli alunni interessati e partecipi, che hanno pazientemente ascoltato e gratificato i relatori con la loro attenzione. La prevenzione quando passa attraverso i giovani e la scuola, sicuramente ha un valore aggiunto in più in termine di conoscenza e quindi di prevenzione, un’arma importante per sconfiggere in tempo il male del secolo.







