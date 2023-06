San Siro sold out: 43.000 biglietti venduti in 7 ore per vedere City-Inter sul maxischermo

San Siro sold out: 43.000 biglietti venduti in 7 ore per vedere City-Inter sul maxischermo I tifosi nerazzurri hanno preso d’assalto il sito di Vivaticket per acquistare i tagliandi d’ingresso. Coda virtuale di almeno un’ora per tutto il giorno » continua a leggere su GAZZETTA.IT ADVERTISEMENT