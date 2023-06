Pantani, l’interismo e quella volta contro la Juve: perché Cordaz non è un terzo portiere qualunque

Pantani, l’interismo e quella volta contro la Juve: perché Cordaz non è un terzo portiere qualunqueContro il Torino, sfida in cui si è reso protagonista della grande parata su Sanabria, Alex ha giocato solamente la seconda partita in nerazzurro, a 19 anni dalla prima, dopo una carriera in salita » continua a leggere su GAZZETTA.IT ADVERTISEMENT