Verona, parla l’uomo usato come straccio dai poliziotti violenti: “Niente bagno, l’ho fatta lì. Per punirmi mi hanno spruzzato in faccia lo spray urticante”

ADVERTISEMENT Il racconto del senzatetto romeno Nicolae Daju: “Non ho reagito perché avevo paura ed ero in confusione” » continua a leggere su REPUBBLICA.IT