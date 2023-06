Fiorentina-West Ham, le pagelle: Amrabat infaticabile, 7. Biraghi, serata no, 5

Fiorentina-West Ham, le pagelle: Amrabat infaticabile, 7. Biraghi, serata no, 5Brillano pure Gonzalez e Bonaventura in una serata finita male per i viola, mentre Igor entra e non convince. Tra gli inglesi il migliore è Bowen » continua a leggere su GAZZETTA.IT ADVERTISEMENT