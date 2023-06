Share on Twitter

L’evento ha avuto luogo intorno alle 8:00 di oggi, quando due auto si sono scontrate violentemente all’incrocio della strada statale 106. Immediatamente dopo l’impatto, due operatori del 118 di Cirò Marina, che si trovavano fuori servizio, stavano rientrando a casa con la propria auto dopo il turno notturno di supporto con l’Ambulanza Croce Verde Silana, sono stati i primi a prestare soccorso sul luogo dell’incidente.

I due operatori del 118 fuori servizio, Squillace e Manfredi, hanno prontamente assistito i feriti e successivamente hanno avvertito i Carabinieri e i colleghi del 118 per richiedere ulteriori supporti. Nel frattempo, hanno atteso l’arrivo dell’ambulanza per trasferire i feriti all’ospedale di Crotone, dove hanno ricevuto le necessarie cure mediche.

L’arrivo tempestivo dei soccorritori ha contribuito a garantire una risposta rapida e appropriata alla situazione, consentendo un immediato intervento medico per i feriti. Grazie alla prontezza dei due operatori del 118 e alla collaborazione delle forze dell’ordine, i feriti sono stati trasportati in ospedale senza ritardi significativi.

Al momento non sono ancora chiare le cause dell’incidente e le circostanze esatte che lo hanno provocato. Saranno le autorità competenti a svolgere le necessarie indagini per determinare le responsabilità e ricostruire l’accaduto nel dettaglio.







La sicurezza stradale è un tema di fondamentale importanza e eventi come questi ci ricordano l’importanza di guidare con prudenza e rispettare le norme del codice stradale. È fondamentale mantenere l’attenzione costante durante la guida e rispettare i limiti di velocità al fine di prevenire incidenti che possono avere gravi conseguenze per la vita delle persone coinvolte.

Le nostre speranze vanno alle persone coinvolte nell’incidente, auspicando una pronta guarigione per i feriti e un’adeguata assistenza durante il loro percorso di recupero.