A contendere il titolo ci sarà la Raffaele Lamezia che nell’altra semifinale ha avuto la meglio contro la capolista della regolar season, la Pallavolo Crotone.

Vittoria tutt’altro che scontata contro una squadra determinata ed esperta che non ha reso vita facile alla squadra dei mister Stara-Malena, arrivata a Cirò Marina intenzionata a ribaltare il risultato dell’andata.

Il primo set parte molto equilibrato con le due squadre che si affrontano senza timori, a fare la differenza è la maggiore concentrazione dei padroni di casa che con Bortolotto e Mingrone diventano insuperabili a muro riuscendo ad acquisire il primo vantaggio significativo di 5 punti (15-10). Il Decollatura prova a rientrare in partita ma gli attacchi forti e precisi di Stara e Dima consentono alla squadra di portarsi sul 21-12. Magistrale la prova offerta da Messina in regia e Sicilia in difesa con Dell’aquila attento a muro ed efficace in attacco. Il set si chiude con il punteggio di 25-14.

Anche il secondo set parte all’insegna dell’equilibrio con la squadra di mister Simoncelli decisa a giocarsi tutte le carte a disposizione, si assiste così ad una gara bella e combattuta dove con le due squadre si affrontano a viso aperto ribattendo colpo su colpo gli attacchi avversari. L’equilibrio dura fino al 12-12. A questo punto della gara mister Stara effettua il doppio cambio sulle diagonali, Tucci su Messina e Loprete in regia su Dell’aquila, mossa che paga subito, infatti, con Loprete al servizio ed una linea di attacco insuperabile a muro, la Volley Cirò Marina acquisisce 4 punti di vantaggio 16-12. A questo punto i padroni di casa si limitano ad amministrare il vantaggio acquisito grazie agli attacchi di Mingrone, Dima e Tucci. Il secondo set si chiude sul 25-17 con l’apoteosi dei cirotani, infatti il punto guadagnato con i due set vinti e il 3-0 dell’andata regala il passaggio del turno.







Nel terzo set mister Stara rimescola le carte partendo con una formazione inedita, Bortolotto e Rivoli al centro, Tucci e Dima in banda, Loprete in regia, Martire da opposto e Sicilia come libero. In questa frazione parte decisamente forte il Decollatura che si porta sul 10-3. Ma gli ottimi attacchi di Martire e Rivoli, finalmente determinanti e liberi da timori reverenziali, consentono di ridurre il gap fino al 11-7. Nel frattempo entra Maiurano su Tucci. Nonostante gli sforzi fatti dai ragazzi, il Decollatura riesce nuovamente ad acquisire alcuni punti di vantaggio fino al 14-21. Bortolotto e Dima con una serie di attacchi provano a rimettere la squadra in partita ma il set si chiude comunque a favore degli ospiti, 18-25.

Nel quarto set i cirotani ripartono con il sestetto base decisi a chiudere l’incontro.

La Volley Cirò Marina parte subito forte con gli attacchi di Mingrone e Dell’aquila ma il Decollatura ribatte gli attacchi avversari, si va avanti all’insegna dell’equilibrio fino al 6-6. Con Stara al servizio i cirotani si portano sul 14-8. Nel frattempo entrano Loprete per Dell’aquila, Maiurano per Dima e Tucci per Messina. Nonostante i numerosi cambi i padroni di casa amministrano il vantaggio portandosi sul 18-11. Nel finale c’è ancora spazio per Martire su Bortolotto. Il set si conclude sul 25-18 scatenando la festa in campo per la conquista della finale. Bello il clima in campo e fuori dove le due squadre si sono affrontate con lealtà e sportività, il tutto evidenziato dai sorrisi finali e dai complimenti reciproci.

Tutta la società ha voluto fare i complimenti a questi favolosi ragazzi per il traguardo raggiunto ed agli allenatori per l’ottimo lavoro svolto fino a questo momento.

Ricordiamo infatti che la società ha da poco vinto il Campionato di serie D Femminile conquistando la serie C e che nei prossimi giorni si giocherà, con i ragazzi, la finale play-off di Prima Divisione Maschile che vorrebbe dire promozione in Serie D, qualcosa che avrebbe dello straordinario per una società al suo secondo anno di attività ufficiale.