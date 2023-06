Uruguay, una roccia con tre stelle. Italia, ecco cosa devi fare per batterlo

ADVERTISEMENTUruguay, una roccia con tre stelle. Italia, ecco cosa devi fare per batterloSolo tre gol subiti, tutti contro l’Inghilterra, il talento di Rodriguez, Diaz e Duarte. Ma gli Azzurrini domenica in finale hanno le armi per fargli male » continua a leggere su GAZZETTA.IT