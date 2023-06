Una tragedia ha colpito la comunità agricola di Verzino, nel cuore della provincia di Crotone, quando l’agricoltore Salvatore Favaro, 64 anni, ha perso la vita in un tragico incidente avvenuto nella località di Liccui.

Favaro, un uomo rispettato e amato nella sua comunità, si trovava al volante di un trattore mentre trasportava legna nel suo appezzamento di terreno. Purtroppo, un improvviso malore sembra averlo colto di sorpresa, causando una tragica serie di eventi che hanno portato alla sua morte.

L’incidente si è verificato quando il trattore è uscito fuori strada, precipitando in una scarpata nei pressi della zona di Savelli. Nell’impatto, Favaro è stato schiacciato dal carrello agganciato al mezzo agricolo, lasciando il figlio che si trovava nelle vicinanze impotente nel cercare di aiutarlo.

Le autorità competenti sono sul posto per indagare sull’incidente e ricostruire l’esatta dinamica degli eventi. I carabinieri della compagnia di Cirò Marina, responsabili per la zona, stanno effettuando gli accertamenti necessari per comprendere le cause che hanno portato al tragico incidente.







Salvatore Favaro lascia dietro di sé la moglie e due figli, che ora si trovano ad affrontare un’immensa perdita. La comunità di Verzino è stata scossa da questa tragica notizia e si è unita nel mostrare il proprio sostegno alla famiglia Favaro in questo momento di dolore.

La morte di un agricoltore così stimato mette in luce i rischi a cui questi uomini e donne si espongono quotidianamente nel loro lavoro. È importante ricordare l’importanza di garantire condizioni di sicurezza adeguata e sensibilizzare sulla prevenzione degli incidenti nelle attività agricole.

Salvatore sarà ricordato come un agricoltore appassionato e un membro prezioso della sua comunità, lasciando un vuoto che sarà difficile colmare.

La notizia della sua tragica morte servirà anche come monito per migliorare la sicurezza nelle attività agricole e garantire che tragedie simili possano essere prevenute in futuro.