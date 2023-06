Under 20, il pagellone: Casadei è quasi da perfezione, 9,5. Baldanzi 8,5

Under 20, il pagellone: Casadei è quasi da perfezione, 9,5. Baldanzi 8,5Nella squadra allenata da Carmine Nunziata tanti volti alti: per Pafundi, autore della punizione contro la Corea che ci ha portati in finale, un bel 7,5 » continua a leggere su GAZZETTA.IT ADVERTISEMENT