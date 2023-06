Si è tenuto, nella giornata di domenica 11 giugno 2023, il Corso di formazione di Primo Soccorso BLSD-PBLSD con l’utilizzo del Defibrillatore e l’insegnamento delle Manovre di Disostruzione, tenuto presso la Sala consigliare del Comune di Crucoli.

Al corso hanno partecipato 19 allievi, sotto la guida degli Istruttori della “Re-Heart”, il dott. Giuseppe Aloisio, medico del 118 e Giuseppe Benevento, Maestro di Salvamento della FIN del Centro di Formazione Secom di Cirò Marina, centro accreditato dall’ente Re-Heart.

Tra gli allievi c’erano commercianti, imprenditori, operai, casalinghe e studenti, anche un agente di polizia locale di Cirò Marina.

Ecco i nomi: Lappanese Amedeo Giuseppe, Lappanese Francesco Walter, Barone Monica, Aloisio Francesca, Liguori Simona, Cariglino Leonardo, Cariglino Francesco, Tarantino Luigi, Vulcano Sonja, Affatato Vanessa, Lavia Elisabetta, Scarnato Patrizia, Serafini Rosa, Lamanna Francesca, Greco Alexander, Gerardi Serafina. Benevento Salvatore, Guido Trifiro’, Giovanni Parrilla di Cirò Marina.

I partecipanti hanno appreso, utilizzando appositi manichini (neonato, bambino e adulto) la tecnica di Rianimazione Cardio-Polmonare per affrontare una situazione d’emergenza, utilizzando il Defibrillatore Semiautomatico Esterno (AED) su una persona adulta priva di respiro o di battito cardiaco, in attesa dell’arrivo del Servizio Medico d’Emergenza 118. Al termine delle prove di valutazione finali, i partecipanti hanno ricevuto un Attestato di abilitazione Operatore BLSD/PBLSD.

“Il Corso BLSD è un vero strumento Salvavita in caso di arresto cardiaco – afferma il dott. Aloisio – la cronaca di questi giorni ci ricorda che l’arresto cardiaco non è un evento poi così raro, anche in soggetti giovani, sportivi ed in apparente buona salute”.

Il Maestro Benevento ricorda che “questa abilitazione è valida per Concorsi Pubblici, per i Crediti Formativi Universitari, per aggiornare il proprio Curriculum Vitae, per cultura personale ma cosa più importante per salvare una vita”. Ricordiamo che le Associazioni Sportive sono tenute a mettersi in regola con quanto stabilito dal Decreto Balduzzi, per i Maestri, gli Istruttori e gli Allenatori di tutte le discipline sportive, avranno l’obbligo di seguire l’apposito corso per l’utilizzo dei defibrillatori.







ADVERTISEMENT

Per iscrizioni a vari Corsi contattare il

Centro Formazione SECOM

CIRO’ MARINA KR

Tel. e WhatsApp 0962371572

centroformazione@secom.it