Il figlio 13enne uccise per sbaglio la sorella Viola con un colpo di fucile al petto: il padre patteggia meno di due anni

Nel 2021 a San Felice del Benaco la tragedia in casa di Roberto Balzaretti, che stava mostrando l'arma al figlio quando partì il colpo. Il ragazzo non è imputabile, a processo il padre per cooperazione in omicidio colposo » continua a leggere su REPUBBLICA.IT